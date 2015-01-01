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2.5 क्विंटल मिठाई की नष्ट:जीरकपुर से आ रही मिठाइयों में से 4 के सैंपल फेल, मिलावट का खेल बढ़ रहा

पंचकूलाएक घंटा पहले
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चंडीमंदिर की मिठाई की 2 फैक्ट्री के भी सैंपल फेल, फैक्ट्री संचालक को थमाया नोटिस
  • चंडीमंदिर की मिठाई की 2 फैक्ट्री के भी सैंपल फेल, फैक्ट्री संचालक को थमाया नोटिस

पंचकूला में एक के बाद एक दूसरे जिलों और राज्यों से सप्लाई होने वाली मिठाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। इससे साफ है कि पंचकूला में फेस्टिवल सीजन को देखते हुए किस तरह मिलावट का खेल पूरे जोरों पर है।

पहले नरवाना से पंचकूला में सप्लाई हो रहे पनीर के सैंपल फेल हुए। अब जीरकपुर से आ रही मिठाइयों के भी सैंपल फेल हो गए। इसके अलावा चंडी मंदिर में एक लाइसेंस पर जिन दो फैक्ट्रियों में मिठाइयां तैयार हो रही थी। उसके भी सैंपल फेल हो गए। जिसके बाद फैक्ट्री संचालक मुकीम अहमद को नोटिस थमा दिया।

फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि सीएम फ्लाइंग स्क्वायड की टीम के साथ मिलकर उन्होंने जीरकपुर से पंचकूला में सप्लाई हो रही मिठाइयों को पकड़ा था। इन मिठाइयों को चंडीगढ़ नंबर की सफेद इंडिगो कार में पंचकूला में सप्लाई किया जा रहा था।

कार में सप्लाई हो रही मिठाइयों के 7 सैंपल लिए गए थे। जिसमें कलाकंद, मिल्क केक, बूंदी लड्डू और बर्फी के सैंपल फेल हुए हैं। उन्होंने बताया कि रेड के दौरान करीब 3 क्विंटल 40 किलो मिठाई को जब्त किया था। हालांकि पतिसा, बेसन लड्डू और डोडा बर्फी के सैंपल पास हो गए हैं।

भारत स्वीट्स फैक्ट्री से 7 मिठाइयों के सैंपल लिए थे, जिसमें 6 फेल हो गए। वीरवार को फूड सेफ्टी ऑफिसर ने पंचकूला और रायपुररानी की 6 दुकानों पर रेड कर 10 मिठाइयों के सैंपल भी भरे। सबसे पहले रायपुररानी की शिव स्वीट्स, श्री महादेव स्वीट और रामगढ़ स्थित महादेव डेयरी से खोए के 2 सैंपल लिए हैं।

रामगढ़ में कसाना डेयरी से बर्फी, पनीर और इंडस्ट्रियल एरिया पंचकूला चंडीगढ़ स्वीट से बेसन के लड्ड, पनीर के सैंपल और अरुण कुमार की फैक्ट्री से गुलाब जामुन के सैंपल भरें।

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