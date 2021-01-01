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नियुक्ति:सेक्टर-11 मार्केट के प्रधान बने सतीश गुलाटी

पंचकूला5 घंटे पहले
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सेक्टर-11 मार्केट की रविवार को हुई मीटिंग में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें सतीश गुलाटी को एसोसिएशन का दोबारा प्रधान नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आर डी गुप्ता को उपप्रधान, रवि बंसल को जनरल सेक्रेटरी, टिंकी अग्रवाल को जॉइंट सेक्रेटरी, राकेश गोयल को फाइनेंस सेक्रेट्री, करण नरूला को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा राजीव मलिक, मनोज सिंघल, नरेंद्र चड्डा, राजीव बंसल, विनोद तनेजा, राकेश गोयल, पंकज, पदम गर्ग, जतिंदर गर्ग, मुकेश नरूला, सुनील ठाकुर, डॉ राजेश बिंदल को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। कुलदीप चितकारा और राज वर्मा एसोसिएशन के संरक्षक होंगे।

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