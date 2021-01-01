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सौगात:सेक्टर-20 सब फायर स्टेशन इसी हफ्ते शुरू, 111 सोसायटियों को होगा फायदा

पंचकूला5 घंटे पहले
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  • सेक्टर-20 कम्युनिटी सेंटर में दो कमरों से शुरू होगा सब फायर स्टेशन

सेक्टर-20 की 111 सोसायटी के करीब 50 हजार से ज्यादा लोगों को अब आपातकालीन स्थिति में समय पर फायर विभाग की मदद मिल सकेगी। दरअसल इसी हफ्ते से जिले का चौथा फायर स्टेशन सेक्टर-20 में खुलने जा रहा है। टेंपररी तौर पर इसे सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर के दो कमरों में खोला जा रहा है। धीरे-धीरे फायर स्टेशन के लिए स्थाई जगह मिलने के बाद उसके ऑफिस को शिफ्ट कर दिया जाएगा।

हाल ही में हाउस की मीटिंग में सब फायर स्टेशन खोले जाने का मुद्दा पास किया गया है। जिसके बाद नगर निगम की ओर से फायर स्टेशन में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों का खाका तैयार कर लिया गया है और उन्हें सोमवार से सेक्टर-20 में तैनात कर दिया जाएगा।

फायर स्टेशन पर गुड़गांव से लाए गए हाइड्रोलिक फायर सिस्टम के साथ एक फायर टेंडर और फायर बाइक को फिलहाल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा एक वाटर बाउजर को भी तैनात किया जाएगा ताकि आपातकालीन परिस्थिति में सेक्टर के हाइराइज बिल्डिंग में आग को बुझा सकें।

फायर सब स्टेशन के बनने से सेक्टर-20, 21 और घग्गर पार के सेक्टरों में आपातकालीन परिस्थिति में लोगों को मदद की जा सकेगी। इससे पहले सेक्टर-5 फायर स्टेशन, बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया सब फायर स्टेशन और कालका सब फायर स्टेशन से आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को मदद पहुंचाई जा रही थी।

स्थानीय पार्षद सुशील गर्ग ने बताया कि काफी समय से यहां के लोगों की सेक्टर के लिए अगल से फायर स्टेशन खोले जाने की मांग थी। हाउस की मीटिंग में मैने यह मुद्दा उठाया था और सहमति से पास हुआ।

सदन की मीटिंग में फायर स्टेशन खोलने का मुद्दा पास किया था, आज से कर्मी होंगे तैनात

कुल 12 स्टाफ, दो लीडिंग फायरमैन इंचार्ज के तौर पर काम करेंगे, फायर ऑपरेटर, ड्राइवर शिफ्ट के मुताबिक, चार हेल्पर, दो फायर टेंडर, एक वाॅटर बाऊजर, फायर इक्विपमेंट और फायर बाइक की फिलहाल सुविधा होगी। जल्द ही नगर निगम की ओर से लैंडलाइन नंबर लेकर उसे सोसायटी के आरडब्ल्यूए को मुहैया करवा दिया जाएगा ताकि आपातकालीन परिस्थिति में कॉल कर मदद के लिए बुलाया जा सकें।

करीब आधा एकड़ जमीन की जरूरत होगी...

सेक्टर-20 थाने के पीछे बने वाटर वर्कर्स से वाटर बाउजर में पानी भरा जाएगा। इसके लिए नगर निगम की ओर से वाटर वर्कर्स के हाईड्रेंट की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी ताकि वाटर बाउजर में पानी भरने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। इसके लिए नगर निगम की ओर से हुडा के अधिकारियों से बात की जा रही है ताकि जल्द से जल्द हाइड्रेंट की ऊंचाई बढ़ाई जाए।

नगर निगम की ओर से सब फायर स्टेशन की जगह को लेकर जगह देखने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए करीब आधा एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में निगम अधिकारी एचएसवीपी के अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं।

उद्घाटन करवाकर काम शुरू किया जाएगा
नगर निगम डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिशनर दीपक सूरा ने बताया कि सेक्टर-20 में फायर सब स्टेशन शुरू किया जा रहा है। मेयर से समय लेकर उसका उद्घाटन करवाकर काम शुरू किया जाएगा।

एमडीसी में पड़ी है एक एकड़ जगह...

एचएसवीपी ने एमडीसी और इंडस्ट्रियल एरिया के पास सेक्टर-19 में फायर स्टेशन के लिए जगह नोटिफाई काफी पहले की गई है। सेक्टर-19 में रेलवे फाटक के पास आज भी फायर स्टेशन की जगह खाली पड़ी हुई है। वहीं, एमडीसी में डॉल्फिन चौक के पास फायर स्टेशन के लिए जगह तय की गई है। यहां पर एक एकड़ की जगह पर फायर स्टेशन बनाया जाना है। फायर स्टेशन बनाने की फाइल कई सालों से नगर निगम के बिल्डिंग ब्रांच में दबी पड़ी है।

घग्गर पार के लोगों को मिलेंगी सहूलियतें: मेयर
सदन की मीटिंग में सेक्टर-20 सब फायर स्टेशन को खोले जाने का मुद्दा पास हुआ था। वहां के लिए दो फायर टेंडर की अप्रूवल दी है। इससे सेक्टर-20, 21 और घग्गर पार के सेक्टरों में रहने वाले लोगों को आपातकालीन परिस्थिति में समय पर मदद दी जा सकेगी।
- कुलभूषण गोयल, मेयर, निगम

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