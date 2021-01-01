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औचक निरीक्षण:सिंह ने कहा -पंचकूला को खुले में शौच मुक्त घोषित किया

पंचकूला5 घंटे पहले
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केंद्र सरकार के आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय ने नगर निगम पंचकूला को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। इससे पूर्व भी मंत्रालय की ओर से 2019-20 में भी यह उपलब्धि हासिल की थी। निगम ने लगातार तीन बार खुले में शौच मुक्त उपलब्धि हासिल की है।

आयुक्त आरके सिंह ने बताया कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने बिना कोई सूचना औचक निरीक्षण किया और इस रिपोर्ट के बारे में निगम को अवगत करवाया। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर निगम को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। बताया कि निगम ने विभिन्न सेक्टरों की मार्केटों, काॅलोनियों, झुग्गी झौपड़ी, स्लम व आम जनता के लिये शौचालय का निर्माण करवाया है।

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