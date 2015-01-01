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फायर विभाग ने की जांच:लोहे की शीट इस्तेमाल न करने पर स्टॉल मालिक पर होगी कार्रवाई

पंचकूलाएक घंटा पहले
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सेक्टर-5 में हैफेड की बिल्डिंग के पीछे लगे पटाखों के स्टॉल।
  • सेक्टर-5 के ग्राउंड में लगा पटाखों का स्टॉल

जिला प्रशासन की ओर से 10 नवंबर को पटाखों के स्टॉल का ड्रॉ निकालने के बाद वीरवार से सेक्टर-5 के ग्राउंड में पटाखों के स्टॉल लगने शुरू हो गए।

फायर विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्टॉल की चेकिंग की और स्टॉल के दोनों ओर लोहे की शीट लगाने को कहा। साथ ही फायर विभाग की ओर से बिना लोहे की शीट लगे हुए स्टॉल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।

फायर विभाग की मानें तो पटाखों के स्टॉल में आग लगने का खतरा रहता है और ऐसे में स्टॉल के दोनों ओर लोहे की शीट लगाने के लिए कहा गया है। स्टॉल की ऊपरी सतह पर कपड़े का इस्तेमाल ढकने के लिए कर सकते हैं।

सभी स्टॉल मालिकों को फायर सेफ्टी इक्वीपमेंट रखने को कहा है। ग्राउंड में कुल 13 स्टॉल्स लगे हुए हैं और सभी स्टॉल की एक दूसरे से दो गज से ज्यादा की दूरी है। शुक्रवार व शनिवार ज्यादा होगी भीड़: दिवाली को लेकर पटाखों के स्टॉल्स पर शुक्रवार व शनिवार को खरीदारों की ज्यादा भीड़ होगी।

ऐसे में पंचकूला एसडीएम की ओर से कोविड के निर्देशों का पालन हो इसे स्टॉल मालिकों को सुनिश्चित करने को कहा है।

एसडीएम पंचकूला डॉ. रिचा राठी ने बताया कि सभी स्टॉल मालिकों को कहा गया है कि वह अपने स्टॉल के बाहर सेनिटाइजर रखें ताकि खरीददार उसका इस्तेमाल करने के बाद स्टॉल से खरीददारी कर सकें।

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