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लापरवाही:प्लॉट पर मंदिर-मजार और एचएसवीपी ने करा दी बोली, अब अलॉटी परेशान

पंचकूला35 मिनट पहले
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  • सेक्टर-11 की इनर मार्केट के पीछे रेजिडेंशियल सेक्टर का मामला

एचएसवीपी की ओर से हाल ही में अलग-अलग सेक्टरों की रेजिडेंशियल व कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया था। ऑक्शन में एचएसवीपी ने ऐसी प्रॉपर्टी को भी शामिल किया जिस पर मंदिर व पीर की मजार बनी हुई है।

मामला सेक्टर-11 की इनर मार्केट के पीछे रेजिडेंशियल प्लॉट का है। एचएसवीपी ने हाल ही में प्रॉपर्टी का ऑक्शन 19 अक्टूबर को किया था, जिस में सेक्टर की अंदरूनी मार्केट के पीछे 8 से 10 मरले के प्लॉट भी शामिल था।

ऑक्शन में जिन लोगों को प्लॉट अलॉट हुआ वे मौके पर गए तो वहां मंदिर व पीर बना हुआ देखा। अलॉटी कई बार एचएसवीपी के अधिकारियों को प्लॉट से कब्जा हटाने की शिकायत दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

पंचकूला सिटीजन फोरम के प्रधान एसके नैय्यर ने बताया कि एचएसवीपी को चाहिए कि वह किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑक्शन करने से पहले प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा है या नहीं इसके बारे में पता कर ले।

एस्टेट ऑफिसर अनिल दून ने बताया कि 19 अक्टूबर को हुई ऑक्शन की फाइल फाइनल अप्रूवल के लिए एचएसवीपी के चेयरमैन के पास भेजी है। अप्रूवल के बाद ही प्लॉट अलॉटमेंट को लेकर आगे की कार्रवाई होगी।

सेक्टर-11 में 8 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट 1.61 करोड़ रुपए में खरीदा था

सेक्टर-14 निवासी सुनीता ने बताया कि 19 अक्टूबर को एचएसवीपी की ओर से किए गए प्रॉपर्टी के ऑक्शन में उनका सेक्टर 11 में रेजिडेंशियल प्लॉट नंबर 1486 निकला जो कि 8 मरले का है।

सुनीता ने बताया कि प्लॉट का रिजर्व प्राइस 1.25 करोड़ था और उन्होंने प्लॉट 1.61 करोड़ में खरीदा और 10 प्रतिशत राशि करीब 16 लाख रुपए भी जमा करवा दिए। जब मौके पर जाकर प्लॉट को देखा तो पाया कि वहां पर पीर की मजार और मंदिर बना हुआ है। जिसकी शिकायत एचएसवीपी के एस्टेट ऑफिसर से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तक के अधिकारी को दी।

बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुनीता ने बताया कि वहां आसपास 1482 से 1485 तक के प्लॉट पर कब्जा है और सभी प्लॉट मालिक एचएसवीपी ऑफिस के चक्कर लगा थक चुके हैं लेकिन हालात पहले जैसे ही हैं।

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