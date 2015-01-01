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उपचुनाव:किसान, व्यापारी, मजदूर व आम जनता की हुई जीत

पंचकूला2 दिन पहले
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हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल युवा इकाई के प्रदेश प्रभारी व युवा कांग्रेस नेता राहुल गर्ग ने बरोदा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को प्रदेश के किसान, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी व आम जनता की जीत बताया है। बरोदा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से यह साबित हो गया है कि प्रदेश की जनता हरियाणा की गठबंधन सरकार से मुक्ति चाहती है।

भाजपा सरकार की ओर से बरोदा उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, पैसे, शराब व गैस सिलेंडर बांटकर बरोदा की जनता को खरीदने के लिए हर प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाए मगर बरोदा की जनता ने सरकार के किसी प्रकार के झांसे में ना आकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीताकर गठबंधन सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया है।

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