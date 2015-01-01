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वारदात:भाई दूज मनाने आई महिला से मारपीट कर गहने लूटे

पंचकूला2 घंटे पहले
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भाईदूज मनाने आई महिला के साथ 15 लोगों ने मारपीट करने के मामले में पंचकूला पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कालका की महिला शीला देवी अपने घर पर भाईदूज मनाने आई थी। 18 नवंबर की रात करीब 10 बजे दर्जनभर लोगों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसके गहने भी लूटे। इसके अलावा घर का सामान भी तोड़ दिया।

मारपीट के दौरान पीड़िता के सिर में चोट आई थी। पीड़िता ने मामले की शिकायत नजदीक के थाने में दी। पुलिस के मुताबिक महिला की शिकायत पर प्रदीप, महेंद्र, राजेंद्र, टींकू व मुरारी को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

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