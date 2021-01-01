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विद्युत समस्य़ा:7 तक बिजली से संबंधित ऑनलाइन काम नहीं होंगे

पंचकूला5 घंटे पहले
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के आईटी विंग के सॉफ्टवेयर अपडेशन का काम चल रहा है। ऐसे में 7 जनवरी तक शहर के करीब 70 हजार उपभोक्ता बिजली निगम के ऑनलाइन सर्विस का फायदा नहीं ले सकेंगे। उन्हें बिजली का बिल जमा करने, मीटर कनेक्शन सहित बिजली से संबंधित किसी भी काम के लिए नजदीक के बिजली निगम के दफ्तर ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा बिजली निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी इसकी सूचना दी जा रही है।

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