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कार्रवाई:गांधी काॅलोनी में जुआ खेल रहे तीन आरोपी गिरफ्तार

पंचकूला5 घंटे पहले
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एमडीसी स्थित पंचकूला पुलिस कमिश्नर ऑफिस के नजदीक गांधी काॅलोनी में सरेआम कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। जिन्हें क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम ने रेड कर मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, एक अन्य आरोपी को सकेतड़ी में सट्‌टा खिलवाने के मामले में पकड़ा है।

क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम को एमडीसी लाइट प्वाइंट के पास सूचना मिली कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने बनी गांधी कॉलोनी में सरेआम जुआ खेला जा रहा है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर देखा तो कॉलोनी के पास ही झाड़ियों में कुछ लोग कपड़ा बिछाकर जुआ खेल रहे थे।

जिसमें खड़क मंगोली निवासी गब्बर, राजबीर सिंह, धर्मवीर सिंह को पकड़ लिया। आरोपियों से कुल 2510 रुपए कैश भी पकड़ा है। वहीं, क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम ने ही एमडीसी के सकेतड़ी से एक अन्य आरोपी हरदीप सिंह उर्फ तोता सिंह को पकड़ा है।

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