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जागरुकता:परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए कर्मचारियों को दी ट्रेनिंग

पंचकूलाएक घंटा पहले
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अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद ईमरान रजा के आदेशानुसार जिला में परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाने और इस काम में लगे कर्मचारियों को उचित जानकारी देने के लिए सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-12ए में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसमें जिला योजना अधिकारी सुनील जाखड एवं निगम के कार्यकारी अभियंता जरनैल सिंह ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य करने के लिए 20 से अधिक स्थानों का चिहिन्त किया गया है।

इन पर आपरेटरों की डयूटी लगाई गई है। इसके अलावा वार्ड वाईज कनिष्ठ अभियंताओं को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो इस कार्य को करने के लिए डाटा एंट्री आपरेटरों की मदद करेंगेे। उन्होंने बताया कि पंचकूला के शहरी क्षेत्र में वार्ड न. 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18 में परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए सामुदायिक केन्द्रों में डाटा एंट्री आपरेटरों की तैनाती की गई है।

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