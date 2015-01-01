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बदलाव:ट्रिमिंग के नाम पर सेक्टर-7 में काट दिए पेड़

पंचकूलाएक घंटा पहले
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शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन शहर को हरा-भरा रखने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से हर साल पौधरोपण अभियान चलाते हैं। वहीं पंचकूला नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पेड़ों की ट्रिमिंग के नाम पर इन्हें बेरहमी से काट देता है।

सेक्टर-7 में गुरुद्वारे की बैकसाइड पर बने पार्क के पेड़ों की हाल ही में ट्रिमिंग की गई है। पार्क के पेड़ों की टहनियों को ट्रिमिंग के नाम पर बेरहमी से काट दिया गया है। पार्क किनारे लगे पेड़ों के ऊपर से न तो बिजली की तार जा रही थी और न ही पेड़ों की टहनियां आस पड़ोस के किसी घर में जा रही थी।

निगम के हॉर्टिकल्चर विंग के अफसरों का कहना है कि इन पेड़ों की टहनियां काफी बड़ी हो गई थी। इससे आने-जाने वालों को परेशानी होती थी। इनकी ट्रिमिंग की गई है। कुछ ही दिनों में पेड़ दोबारा हरे-भरे हो जाएंगे।

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