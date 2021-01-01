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विवाद:दो समुदायों में मारपीट, कई लोग हुए घायल, दोनों पक्षों के लोगों पर किया केस दर्ज

पंचकूला5 घंटे पहले
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बुधवार को रायपुररानी के एक खेड़ी गांव में दो समुदायों के लोगों में मारपीट हो गई। घटना के दौरान एक समुदाय ने दूसरे पर मंदिर में प्रवेश न करने को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया। जबकि दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर मारपीट और पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर दोनों पक्षों के लोगों पर केस दर्ज किया है।

असल में खेडी गांव के पूर्व सरपंच लज्जा राम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह खेडी गांव का पूर्व सरपंच भी रहा है। उनके गांव में खेडा मंदिर, गुगा माड़ी मंदिर में जाने को लेकर विरोध है। उनकी जाति समुदाय को मुद्दा बनाकर एक पक्ष की ओर से उन्हें राेका जा रहा है। इस संबंध में उन्हें धमकियां भी दी जा रही है।

बुधवार को जब वे गुगा माड़ी मंदिर में जा रहे थे तो उन्हें उनके ही गांव के रहने वाले श्याम लाल, नानु सहित कई लोगों ने रोक लिया और कहा कि वह मंदिर न जाए, उन्हें पहले भी मना किया गया है। उसके बाद सभी ने मिलकर मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों और उनके परिवार के लोगों ने हमारे घर पर पथराव भी किया और बार-बार जान से मारने की धमकियां भी दी।

वहीं दूसरी ओर गांव के श्याम लाल ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि तरसेम, बबली, जय पाल, कर्ण, साहिल, रमन, अनिल कुमार, अमन, प्रताप, माेनू सहित कई लोगों ने उनके घर पर हमला किया है। जिसमें श्याम लाल और उसके परिवार के लोगों को चोटें आई हैं। आरोपियों ने चुनावी रंजिश के चलते ऐसा किया है।

जबकि पहले भी कई बार आरोपियों की ओर से उन्हें धमकियां दी जा चुकी है। श्याम के अनुसार आरोपियों ने उनके घर पर पत्थरबाजी कर घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट की। जिसके बाद परिवार के लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया।

वहीं मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। रायपुररानी थाना प्रभारी यशदीप ने बताया कि यहां खेड़ी गांव में ये मामला सामने आया है। जिसके चलते एफआईआर दर्ज की गई है।

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