पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

फैक्ट्री में छापेमारी का मामला:पुरानी मिठाइयाें से तैयार करते थे नई मिठाई, ऑर्डर मिलने पर हुई सप्लाई

पंचकूलाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी के दौरान चंडी मंदिर की फैक्ट्रियों में मिली मिठाइयां।
  • चंडीमंदिर की मिठाई फैक्ट्री में छापेमारी का मामला, एक ही लाइसेंस पर चला रही थी दाे फैक्ट्रियां

फूड सेफ्टी ऑफिसर ने दाे दिन पहले ही चंडी मंदिर की जिस फैक्ट्री में जाकर रेड की थी, उसमें अब कई खुलासे हुए हैं। जिसके बाद अब फूड सेफ्टी विभाग की ओर से सैंपल रिपोर्ट आने के बाद फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चंडी मंदिर में जिस फैक्ट्री में मिठाइयां तैयार की जा रही थी, उसमें लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी किया जा रहा था।

इस दौरान न तो सफाई थी और जो मिठाइयां तैयार हो रही थी, उन्हें पुरानी मिठाइयों में मिलाकर तैयार किया जा रहा था। इससे पहले शहर की कई दुकानों से पुरानी मिठाई को लाया जाता था और तैयार होने के बाद उसकी सप्लाई पंचकूला के रूरल एरिया में की जाती थी। फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. गौरव शर्मा ने बताया कि रेड के दौरान काफी ज्यादा मात्रा में मिठाई को नष्ट भी किया गया था।

फैक्टरी संचालक के पास महज एक ही लाइसेंस था, जिस पर वह दूसरी फैक्ट्री भी चला रहा था। डेजिग्नेटिड ऑफिसर सुभाष चंद्र ने बताया कि जब रेड की गई थी तो मिठाई की एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी और दूसरी पतीसा की फैक्ट्री चल रही थी।

फैक्ट्री संचालक से जब दोनों के लाइसेंस मांगे गए तो उसने सिर्फ मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री का ही लाइसेंस दिखाया जो पिछले साल बनवाया था। उससे पतिशा फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं मिला। बताया कि संचालक पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें