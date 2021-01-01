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तैयारी:विजय बंसल ने कहा -कनविक्शन स्टे होने पर पुनः कायम हो जाएगी सदस्यता

पंचकूला5 घंटे पहले
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कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द होने के मामले पर हरियाणा सरकार में चेयरमैन रह चुके एडवोकेट विजय बंसल ने बताया कि 2018 में पुनः लोक प्रहरी बनाम भारतीय चुनाव आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)1973 की धारा 389 में दी गई अपील की वैधानिक पावर को अभियुक्त से छीना नहीं जा सकता।

इसलिए कोर्ट ने आदेश दिए कि यदि अभियुक्त विधायक, सांसद आदि को सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से उपचुनावों के फ्रेश चुनावो की अधिसूचना जारी करने के पहले स्टे मिल जाती है तो निसंदेह उनकी सदस्यता पुनः कायम हो जाएगी।

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