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योग प्रशिक्षण:पीटीआई-डीपीई को दी जाएगी योग ट्रेनिंग, 7 दिन तक चलेगा प्राेग्राम

पंचकूला35 मिनट पहले
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हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सभी जिलों में एक साथ शिक्षा विभाग के पीटीआई व डीपीई को योग प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 दिन चलेगा। इस कार्यक्रम के आज पीटीआई व डीपीई को सुबह आसनों व प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। उसके उपरांत शरीर के शुद्धिकरण के लिए जल नेती और सूत्र नेती का अभ्यास करवाया गया।

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