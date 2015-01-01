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लोगों की परेशानी:बस क्यू शेल्टर न होने के कारण धूप में ही बस का इंतजार करने को लोग मजबूर

पिंजौरएक घंटा पहले
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  • पिंजौर-कालका में आधा दर्जन से ज्यादा बस क्यू शेल्टर बनवाने की मांग की

परवाणू बैरियर से लेकर पचंकूला तक मेन रोड व हाईवे 22 पर कई ऐसी जगह है जहां पर लोगों को कहीं भी जाने के लिए बस स्टाप वाली जगह पर खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है परंतु कोई भी बस क्यू शेल्टर न होने के कारण उन्हे खुले धूप व बारिश में ही बस का इंतजार करना पड़ता है।

हालांकि इन रोड पर दो क्यू शेल्टर है जिसमें एक पिंजौर बस स्टाप पर जहां ऑटो, टाटा मैजिक का कब्जा होने के कारण बसे रोड पर ही खड़ी होती है जिस कारण क्यू शेल्टर में बैठने की जगह रोड पर ही खड़े होकर बसों का इंतजार करते है। उधर गार्डन से आगे रेड़ियों के सामने एक बस क्यू शेल्टर है जिसे एक बार बनाकर उसकी दुबारा किसी ने कोई सुध ही नहीं ली अब वहां पर बैठना तो दूर खड़े भी नहीं हो सकते।

कालका शहर में कोई भी बस क्यू शेल्टर नहीं है। लोगों को मजबूरन सड़क पर ही खड़ा होना पड़ता है। कालका मेन बाजार में लोग नगर निगम कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क के पास बाजार में बस व आॅटो या टैक्सी आदि के लिए इंतजार करते है। इसके अलावा गांधी चौक पर भी लोग नीचे पचंकूला की ओर या फिर ऊपर परवाणू की ओर जाने के लिए खड़े होते है यहां पर भी कोई बस क्यू शेल्टर नहीं है।

कालका नीचे बस स्टैंड के पास भी लोग सड़क पर ही खड़े होकर बसे पकड़ने के लिए खड़े होते है यहां पर भी दो बस क्यू शेल्टर की जरूरत है। एक नीचे जाने वालों के लिए दूसरा ऊपर हिमाचल की ओर जाने वालों के लिए। यहीं से आगे पचंकूला की ओर जा रहे रोड पर हाऊसिंग बोर्ड के सामने भी कोई बस क्यू शेल्टर नहीं है जबकि यहां पर एक करीब 30 साल पुराना बस क्यू शेल्टर बना हुआ था।

जिसकी हालत काफी जर्जर होने से उसके गिरने का खतरा था जिसे कुछ दिन पहले ही प्रशासन द्वारा गिराया गया था परंतु दुबारा नया नहीं बनाया गया। जबकि यहां पर भी सड़क के दोनों किनारों पर बस क्यू शेल्टर ही जरूरत है।

आगे खुराना काॅलोनी के सामने भी सड़क के दोनों ओर शेल्टर की जरूरत है यहां पर लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे फाटक बस होने पर लाइन में खड़ी बसों में या फिर चलती बस में लोग बैठने लगते है। फाटक पार करते ही धर्मपुर मेन रोड के सामने भी दोनों ओर बस क्यू शेल्टर की जरूरत है जिसके लिए कई बार लोग मांग कर चुके है।

पंचकूला की ओर एचएमटी के पास, सुरजपूर, चंडीमंदिर और पुराने पचंकूला में भी बस क्यू शेल्टर नहीं है। लोगों को जान जाखिम में डालकर सड़क पर ही बसों के लिए खड़ा होना पड़ता है।

ब्लाक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नरेश मान, पूर्व पार्षद जगमोहन धीमान और पूर्वाचंल सभा के आरएस यादव आदि ने कहा कि अगर प्रशासन उक्त जगहों पर बस स्टाप बना दे और वहां पर लोकल बसे रुककर लोगों को बिठाने व उतारने का काम शुरू कर दे तो रोड पर जगह जगह अवैध रूप से खड़े ऑटो नजर नहीं आएंगे और लोग पूरी सुरक्षा के साथ खड़े होकर बस का इंतजार कर सकंेगे।

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