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विरोध प्रदर्शन:अर्थमूविंग मशीन ने तोड़ी पानी की पाइप लाइन, लोगों में रोष

पिंजौरएक घंटा पहले
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  • दर्जनों घरों में कई दिन से पानी की सप्लाई बंद, लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ जताया रोष

पिंजौर-नालागढ़ रोड के रेलवे फाटक पर बन रहे आरओबी (रेलवे अंडर ब्रिज) निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा जब रोड किनारे नालों का काम किया जा रहा था। उस समय जेसीबी मशीन के साथ रोड किनारे से लोगों के घरों में जा रहे पानी के कनेक्शनों को भी तोड़ दिया गया। दर्जनों घरों में कई दिन तक पानी की सप्लाई बंद रही।

समस्या से परेशान लोगों ने बताया कि उसके बाद उन्होंने इसे ठीक करवाने के लिए जब ठेकेदार को कहा गया तो पहले उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। लोगों द्वारा इसकी शिकायत करने पर ठेकेदार ने पलंबर को बुलवाकर कनेक्शन ठीक करवा दिए गए जिसका सामान भी लोगों ने खुद ही लाकर दिया उसके ऊपर पलंबर ने भी प्रति कनेक्शन लगाने की लेवर ली, इस तरह करीब हर घर का लगभग दो हजार रुपए खर्चा आ गया।

समस्या से प्रभावित आम आदमी के नेता बलजीत सिंह बल्ली व स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जनस्वास्थय विभाग और बीएंडआर को भी की परंतु उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम कालका को लिखित में करने का निर्णय लिया। लोगों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा काम तो आरयूबी का किया जा रहा है।

उसमें कनेक्शन वो घरों के तोड़ रहा है इसलिए उसे निशुल्क ठीक करवाना भी उसी की जिम्मेवारी है। इसको लेकर लोगों ने ठेकेदार के प्रति रोष प्रकट किया। इस मौके पर लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों में दुलीचंद टंडन, विकास टंडन, अनिल बंसल, कुलदीप सिंह, अशोक कुमार, अनमोल, दमनप्रीत, गुरु भाग सिंह व अन्य स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया।

आरओबी के विरोध में धरने पर बैठने की तैयारी:

पिंजौर-कालका रेलवे फाटक पर बन रहे आरयूबी को लेकर पिंजौर-कालका वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम शर्मा के नेतृत्व में 21 दिन तक धरने पर बैठे दुकानदारों की मांग सरकार द्वारा मंजूर करने पर अब दुकानदारों को जिस आरयूबी में नुकसान न हो उस पर मोहर लगा दी गई।

इसी को लेकर अब पिंजौर-नालागढ़ रोड के दुकानदार भी यहां पर बन रहे मिट्टी वाले रिटरनिंग वाल वाले आरओबी के खिलाफ धरने पर बैठने की तैयारी कर रहे है, दुकानों व प्राप्ट्री की कीमत और कारोबार खत्म होने की चिंता को लेकर दुकानदारों की कहीं कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने भी धरने पर बैठने की तैयारी शुरू कर दी है।

आम आदमी पार्टी के नेता बलजीत सिंह बल्ली ने बताया कि इस आरओबी से जहां दुकानों के आगे पार्किंग की जगह खत्म हो रही है। वहीं इससे आमने-सामने दुकानों की आपस में कनेक्टीविटी भी खत्म हो जाएगी अगर किसी ने सामने सड़क पार दुकान पर जाना होगा तो उसे काफी लंबा घुमकर जाना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि यहां पर आरयूबी सीमेंट के पीलरों पर बनना चाहिए ताकि आरयूबी के नीचे खाली जगह बची रहे जिससे वहां पर गाड़ियां पार्किंग भी कर सके और पुल के नीचे से ही सामने दुकान तक जा सके। अगर आरओबी मिट्टी वाला रिटरनिंग वाल पर बनाया गया तो इससे सैकड़ों दुकानदार बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे। सारी जिंदगी की कमाई उनकी दुकानों पर लगी हुई है उनका कारोबार खत्म हो जाएगा और दुकानों की कीमत भी कम हो जाएगी।

योजना के मुताबिक ऐसे बनेगा आरओबी:

प्राप्त जानकारी के मुताबिक करीब 29 करोड़ की लागत से बनने वाले आरओबी की कुल लंबाई 1200 मीटर है जिसमें रेलवे लाइन के बीच से पिंजौर की ओर आरओबी की लंबाई 460 मीटर जबकि लाइन के बीच से नालागढ़ की ओर आरओबी की लंबाई 740 मीटर है। फाटक से नालागढ़ की ओर आरओबी की लंबाई बढ़ने का मुख्य कारण फाटक से कुछ दूरी पर एक नदी है।

जिसकी लंबाई करीब 80 मीटर है नदी के ऊपर आरओबी के लिए 3 पीलर लगेेंगे। नदी के हिस्से में आरओबी पर ढलान देना मुश्किल होता है फिर वहां पर करीब डेढ़ मीटर की ढलान रखी गई है। नालागढ़ की ओर आरओबी की लंबाई ज्यादा हो रही है।

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