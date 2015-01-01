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सेवा:दुकानों के आगे लगाए जा रहेे गंदगी के ढेर, दुकानदार हो रहे परेशान

पिंजौरएक घंटा पहले
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पिंजौर-कालका मेन रोड किनारे कई जगह गंदगी के ढेर लगे हुए है। उधर दुकानों के आगे भी गंदगी की डंपिंग नहीं रुक रही। पिंजौर-कालका मेन रोड किनारे राज वीडियो के पास दुकानों के आगे पिछले कई दिनों से गंदगी डंप की जा रही है।

इसको लेकर दुकानदारों में रोष है। स्थानीय बलजीत, अशोक आदि ने बताया कि सफाई कर्मियों द्वारा अंदर काॅलोनियों के घरों की गंदगी को इकठ्ठा करके रेहड़ी पर दुकानों के आगे इकठ्ठी कर देते है। जिसकी बदबू से दुकानदारों के साथ-साथ वहां से निकलने वाले लोग भी परेशान है। दुकानदारों ने कहा कि त्योहारों के दिनों में दुकानों के आगे पड़े गंदगी के ढेरों से उनका कारोबार ठप हो रहा है।

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