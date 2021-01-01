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हादसा:ढलान पर ट्राले के हुए ब्रेक फेल, 8 वाहनों को ठोका, दो लोगों को आई गंभीर चोट

पिंजौर5 घंटे पहले
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ट्राला रुकते ही चालक फरार...जब ट्राला सड़क किनारे पड़ी ईंटों पर चढ़कर रुक गया। तभी अचानक ट्राला चालक लोगों की भीड़ में से मौका देखकर फरार हो गया। वहीं, लोगों ने बाइक सवार राजिन्द्र सिंह और आॅटो में सवार एक लड़के को सेक्टर 6 सामान्य अस्पताल भेज दिया। वहीं, हादसे के बाद रोड पर और ज्यादा ट्रैफिक जाम लगने पर पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक को सामान्य किया। - Dainik Bhaskar
ट्राला रुकते ही चालक फरार...जब ट्राला सड़क किनारे पड़ी ईंटों पर चढ़कर रुक गया। तभी अचानक ट्राला चालक लोगों की भीड़ में से मौका देखकर फरार हो गया। वहीं, लोगों ने बाइक सवार राजिन्द्र सिंह और आॅटो में सवार एक लड़के को सेक्टर 6 सामान्य अस्पताल भेज दिया। वहीं, हादसे के बाद रोड पर और ज्यादा ट्रैफिक जाम लगने पर पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक को सामान्य किया।

पहले ऑटो से टकराया...

पिंजौर टी पॉइंट के पास नालागढ़ रोड की ओर ढलान पर खड़े एक ट्राले के अचानक ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुए ट्राले की चपेट में आकर 8 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि बड़ा हादसा होने से बच गया जबकि दो लोगों को गंभीर चोंटें लगी है। पुलिस ने एबुलेंस से सेक्टर-6 पचंकूला भेज दिया।

फिर पिकअप को मारी टक्कर...

आसपास के दुकानदारों ने बताया कि टी पॉइंट की ओर से एक ओवरलोड ट्राला बद्दी की ओर जा रहा था। वहीं, सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। इस दौरान ट्राला पहले ओवरटेक कर रहे कैंटर के साथ टकरा गया। इसके बाद ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में करीब आठ लोग सवार थे। जिन्हें हल्की चोटें लगी, लेकिन एक लड़के को काफी चोटें आई।

लगातार कई वाहनों को टक्कर मारता रहा ट्राला...

पिकअप के नीचे आई बाइक पर दो लोग थे...ट्राला नहीं रूका और आगे चल रही जीप से टकरा गया और जीप के आगे बाइक पर सवार दो लोग बाइक समेत जीप के नीचे फंस गए। बाइक पर पीछे बैठे राजिंद्र सिंह निवासी विश्वकर्मा काॅलोनी पिंजौर की टांग में काफी ज्यादा चोट लग गई। जबकि बाइक चला रहे सिद्धार्थ पांडे को हल्की चोट लगी। वहीं, आगे खड़ी तीन कारों को भी टक्कर मार दी।

अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज...पिंजौर थाना प्रभारी रामपाल सिंह ने बताया कि टी पाॅइंट के पास एक ट्राले के ब्रेक फेल होने से उसने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को टक्कर मार दी, घटना के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। अज्ञात चालक पर मामला दर्ज करके ट्राले को कब्जे में ले लिया हैं। हादसे में घायलों को अस्पताल भेज दिया था।

आखिरी में ईंटों पर जाकर रुका

ट्राला रुकते ही चालक फरार...जब ट्राला सड़क किनारे पड़ी ईंटों पर चढ़कर रुक गया। तभी अचानक ट्राला चालक लोगों की भीड़ में से मौका देखकर फरार हो गया। वहीं, लोगों ने बाइक सवार राजिन्द्र सिंह और आॅटो में सवार एक लड़के को सेक्टर 6 सामान्य अस्पताल भेज दिया। वहीं, हादसे के बाद रोड पर और ज्यादा ट्रैफिक जाम लगने पर पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक को सामान्य किया।

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