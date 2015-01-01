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ट्रैफिक व्यवस्था हो रही खराब:अनलोडिंग के दौरान दो बड़े कंटेनर मेन रोड पर फंसे, घंटों प्रभावित रहा ट्रैफिक

पिंजौर2 घंटे पहले
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पिंजौर-कालका मेन रोड पर अनलोडिंग के दौरान दो बड़े कनटेनर फंसे।
  • लोडिंग-अनलोडिंग का नहीं है कोई समय, मनमर्जी करने पर ट्रैफिक व्यवस्था हो रही खराब

पिंजौर-कालका मेन रोड पर वैसे ही ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है, मेन रोड की चौड़ाई कम और उस पर ट्रैफिक का ओवरलोड होने के कारण भी रोड पर ट्रैफिक प्रभावित रहता है। मेन रोड पर इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है कि पांच मिनट की बाधा से ही जाम की स्थिति बन जाती है और वाहनों की दोनों ओर लंबी-लंबी कतारें लग जाती है।

अब इस रोड पर शौरूमों, गोदामों पर बड़े-बड़े वाहनों की लोडिंग व अनलोडिंग से ट्रैफिक की समस्या शुरू हो गई है। दिन में कभी भी बड़े-बड़े कनटेनर रोड पर ही बैक होकर शोरूमों व गोदामों में अनलोडिंग करने लगते है इससे ट्रैफिक में ब्रेक लगने से जाम की समस्या बन जाती है।

वीरवार शाम करीब 6 बजे कुछ ऐसा ही नजारा पिंजौर-कालका मेन रोड पर रत्तपुर काॅलोनी के पास उस समय देखने को मिला जब दो बड़े-बड़े कनटेनर एक बड़े गोदाम में अनलोडिंग करने के लिए बैक होते हुए मेन रोड पर ही फंस गए। करीब 20 मिनट तक फंसे इन कनटेनरों के कारण 20 मिनट तक ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई।

कनटेनरों की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि मेन रोड पर वो सही तरीके से मुड़ भी नहीं पाए, काफी मशक्कत के बाद एक कनटेनर को मोड़ा जा सका। इस दौरान एक बार तो बिजली की तारें में इनमें फंस गई जिन्हें बाद में डंडे के साथ ऊपर उठाया गया। करीब 20 मिनट तक फंसे इन कनटेनरों के निकलने के बाद भी कई घंटो तक ट्रैफिक प्रभावित रहा। इसी दौरान उधर बिटना मोड़ पर भी जाम लग गया।

पिंजौर-कालका मेन रोड को फोरलेन की पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा जरूरत है, इस पर कार्रवाई होते हुए भी कई साल हो गए परंतु अभी तक योजना सिरे ही नहीं चढ़ पाई। दुकानों व शौरूमों के आगे बड़े वाहनों के खड़े होकर अनलोडिंग के लिए जगह बहुत कम है।

जिस कारण जब भी बड़े वाहन से सामान उतारा जाता है तभी ट्रैफिक प्रभावित हो जाता है। अगर फोरलेन बनी हो तो रोड किनारे वाली जगह पक्की हो जाएगी और मेन रोड से वाहन आराम से निकल सकते हैं। - हर्ष कुमार, पूर्व सदस्य शिवालिक बोर्ड।

पिंजौर खाकीशाह मंलग से लेकर कालका परवाणू बैरियर तक मेन रोड केवल टूलेन है जबकि इस पर ज्यादातर बड़े वाहन निकलते है, इस रोड के दोनों ओर शौरूम व दुकानों में दिन के समय ही सामान की अनलोडिंग होती है जिससे ट्रैफिक प्रभावित होता है।

पुलिस प्रशासन द्वारा बड़े वाहनों की अनलोडिंग का समय तय किया जाना चाहिए जिसमें सुबह 8 बजे से पहले और रात 9 बजे के बाद का समय होना चाहिए। इससे दिन के समय अनलोडिंग न होने पर समस्या भी नहीं होगी। - रामपाल (पाला), स्थानीय निवासी।

पिंजौर-कालका मेन रोड किनारे शौरूमों व गोदमों में अनलोडिंग का समय तय किया जाएगा अगर उसके मुताबिक अनलोडिंग न की गई तो चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोड के दोनों ओर अतिक्रमण हटवाने के लिए एसीपी मुकेश जाखड़ ने प्रशासन को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी को भी रोड के गड्‌ढोंं को ठीक करवाने के लिए कहा जाएगा।- राजेश कुमार, ट्रैफिक इंचार्ज।

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