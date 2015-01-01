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मांग:हंगोला में दंत चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

रायपुररानीएक घंटा पहले
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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंगोला में लंबे समय से महिला डॉक्टर का पद खाली चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंगोला में आजकल एक ही डॉक्टर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंगोला में महिला डॉक्टर का पद खाली चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंगोला में डॉक्टर्स के दो पद स्वीकृत है लेकिन केंद्र में लंबे समय से एक ही डॉक्टर है। केंद्र में महिला डॉक्टर का खाली पद भरे जाने की मांग कई बार उठ चुकी है लेकिन नतीजा शून्य ही रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंगोला में आजकल प्रतिदिन करीब 125 पेशेंट्स की ओपीडी होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंगोला पर करीब 30 हजार जनसंख्या स्वास्थ्य सेवाओं हेतु निर्भर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंगोला के तहत 26 गांव आते है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंगोला के तहत 4 सब-सेंटर भी आते है लेकिन केंद्र में लंबे समय से महिला डॉक्टर का पद खाली चल रहा है। गांव हंगोला व आसपास के गांवों के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से केंद्र में महिला डॉक्टर का खाली पद भरे जाने का अनुरोध किया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंगोला में आजकल दंत चिकित्सक का पद भी खाली चल रहा है। ग्राम पंचायत हंगोला के सरपंच नरेंद्र सिंह, हंगोला वासी अनिल शर्मा, गरीब दास ने स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंगोला में महिला डॉक्टर का खाली पद भरे जाने की मांग की है।

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