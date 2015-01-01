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नियुक्ति:इंस्पेक्टर यशदीप सिंह बने रायपुररानी के नए थानाध्यक्ष

पंचकुला2 घंटे पहले
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इंस्पेक्टर यशदीप सिंह पुलिस थाना रायपुररानी के नए एसएचओ बने है। एसएचओ यशदीप सिंह ने वीरवार दोपहर को अपने पद का कार्यभार संभाल लिया था। एसएचओ यशदीप सिंह मनसा देवी पुलिस थाना से ट्रांसफर होकर आए है। इंस्पेक्टर यशदीप सिंह पूर्व के सालों में कालका, पिंजौर, नारायणगढ़ के थानाध्यक्ष रह चुके है। रायपुररानी के एसएचओ रामपाल सिंह का तबादला पिंजौर का होने से एसएचओ रामपाल सिंह वीरवार को रायपुररानी से रिलीव हो गए थे।

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