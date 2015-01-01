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कोविड-19:सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुररानी की टीम ने कोरोना सैंपल लिए

रायपुररानी2 घंटे पहले
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुररानी की ओर से 15 आरटीपीसीआर व 15 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुररानी के एसएमओ डॉक्टर संजीव गोयल ने बताया कि केंद्र की दंत चिकित्सक डॉ मोनिका गोयल के नेतृत्व में शुक्रवार को 15 आरटीपीसीआर व 15 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए है।

एसएमओ ने यह भी बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुररानी की ओर से प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, वीरवार तथा शनिवार को कोरोना सैंपल लिए जाते है जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरवाला की दंत चिकित्सक के नेतृत्व में बरवाला इलाका के लोगों के प्रत्येक सप्ताह में सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को कोरोना सैंपल लिए जाते है। एसएमओ ने यह भी बताया कि सभी रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

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