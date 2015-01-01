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कोविड19:जिले में कोरोना के 132 नए केस आए, 4 लोगों की मौत

जीरकपुरएक घंटा पहले
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वीरवार को जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। वीरवार को 132 नए मामले सामने आए हैं जबकि 2 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई है।

इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी मोहाली गिरीश दयालन ने बताया वीरवार को जिले में 53 मरीज इस महामारी से ठीक भी हुए हैं जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 899 हो गई है।

उन्होंने बताया कि जिला में इस समय कुल संक्रमित मरीज 13 हजार 311 हो गए हैं, जबकि 12159 मरीज इस महामारी को हराकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं वीरवार को हुई 2 मरीजों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या भी 253 हो गई है।

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