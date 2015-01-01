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वारदात:मकान में पेंट करने आया व्यक्ति 7 हजार रुपए चुराकर भागा

जीरकपुरएक घंटा पहले
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  • लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया
  • पकड़े जाने के बाद पैसे भी लौटा दिए

जीरकपुर की ग्रीन पार्क काॅलोनी में लोगों ने एक व्यक्ति को 7 हजार रुपए चोरी करके भागते हुए पकड़ा है। ग्रीन पार्क काॅलोनी में रहने वाले अनिल कुमार ने बताया कि उसके मकान में कंस्ट्रक्शन और पेंट का काम चल रहा है। इसके लिए जीरकपुर के लेबर चौक से वह दो लेबर वाले लेकर आया था। दोनों लोग पेंट करने का काम कर रहे थे।

दिन में लंच टाइम में उनमें से एक ने बाहर रेहड़ी पर खाना खाने की बात कही और चला गया। बाद में वह वापस आकर काम पर लग गया। अनिल कुमार ने बताया कि घर में उसकी पत्नी और वह ही थे। बच्चे कहीं गए हुए थे। घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अनिल कुमार मार्केट से कुछ सामान लेने गया।

जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसमें रखे रुपए गायब थे। वह वापस घर आया और रुपए तलाशने लगा। उसे लेबर वाले पर शक हुआ, क्योंकि लंच टाइम से पहले वह घर की पहिली मंजिल से सामान उठाने के लिए गया था। जब अनिल कुमार ने लेबर वाले से पूछा तो वह भागने लगा।

अनिल कुमार ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने दो किलोमीटर तक पीछा कर झाड़ियों में छुपते हुए उसे पकड़ लिया। जब लोगों ने उसकी पिटाई की तो उसने झाड़ियों में से रुपए निकालकर अनिल कुमार को दे दिए। इसके बाद लेबर वाले को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

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