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कार्रवाई:4 लाख लेकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर अपराधी को विदेश भेजा, मुंशी गिरफ्तार

जीरकपुर3 घंटे पहले
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  • कोर्ट ने 9 तक रिमांड पर भेजा आरोपी, एक की पहले हो चुकी गिरफ्तारी
  • दोनों कर्मचारी सस्पेंड, विभागीय जांच बैठाई

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्रिमिनल का पासपोर्ट बनवाकर उसे विदेश भेजने के आरोप में जीरकपुर थाने के मुंशी सुखवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि मुंशी ने लाखों रुपए लेकर यह काम किया। इस मामले में सिपाही राजिंदर सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी सुखवंत सिंह को वीरवार को डेराबस्सी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 9 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

सुखवंत सिंह ने पूछताछ में बताया है कि उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए 4 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। डीएसपी मंजीत सिंह औलख ने बताया कि दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ अलग से इंटरनल डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी शुरू की गई है। जीरकपुर में दो पुलिस कर्मियों ने फर्जी डॉक्यूमेेंट्स के आधार पर पासपोर्ट बनाया और एक क्रिमिनल को विदेश भेजा था।

यह है मामला
डीएसपी मंजीत सिंह ने इसकी शिकायत एसएसपी मोहाली को 18 अक्टूबर को दी थी। शिकायत में बताया गया था कि सिपाही रजिंदर सिंह और मुख्य मुंशी सुखवंत सिंह ने वीआईपी रोड स्थित जयपुरिया सनराइज कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सर्बजीत सिंह के पासपोर्ट की फर्जी वेरिफिकेशन की थी।

सर्बजीत सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। 15 अक्टूबर 2019 को फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके पासपोर्ट की इन्क्वायरी की गई थी। उसी पासपोर्ट से सर्बजीत सिंह विदेश चला गया। जब इस मामले की जांच की गई तो दोनों पुलिस कर्मियों की हकीकत सामने आई। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

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