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परेशानी:पटियाला चौक पर फिर से रुकने लगी बसें, जाम की समस्या

जीरकपुर2 घंटे पहले
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जीरकपुर में पटियाला चौक के पास रोडवेज की बसों को न रुकने देने के लिए पुलिस ने तीन दिन पहले कार्रवाई की थी। पुलिस ने रोडवेज ड्राइवर्स को समझाया भी था कि यहां बसें न रोकें। एक दिन यहां हालात ठीक रहे। उसके बाद फिर से यहां बसें रुकने लग गई है।

पिछले काफी समय से यहां बसें रुकने की वजह से चौक पर ट्रैफिक जाम हो रहा है और लोगों की ओर से इसकी कई बार शिकायत दी गई तब पुलिस ने कार्रवाई की थी। लेकिन रोडवेज के कुछ ड्राइवर इतने ढीठ हैं कि वो किसी की नहीं मानते। पटियाला चौक पर पीआरटीसी और हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर बसें रोक कर सवारियां बिठाते हैं। इस दौरान चौक का सारा ट्रैफिक चारों तरफ से जाम हो जाता है।

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