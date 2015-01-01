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हनीट्रैप:पहले बहाने से बुलाया और फिर दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी दे पैसे एंेठे, 4 गिरफ्तार

जीरकपुर4 मिनट पहले
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हनीट्रैप में फंसाकर और लड़की से दुष्कर्म के झूठे आरोप का डर दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में 4 आरोपियों को ढकौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में लोगों को रेप के झूठे आरोप में फंसाकर रुपए ऐंठते थे। आरोपियों की पहचान सिम्मी, भूपिंदर शर्मा, एकता राजपूत और कपिल चोपड़ा के रूप में हुई है। चारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब इन्प्हें रिमांड पर भेज दिया है।

ढकौली पुलिस को सेक्टर-44 चंडीगढ़ निवासी सुशील कुमार ने शिकायत दी थी कि वह एजी हरियाणा चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी करता है। उसका दोस्त नवनीत चोपड़ा मेट्रो प्लाजा जीरकपुर में इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। सुशील ने बताया कि उसे कई होटल और क्लब वाले जानते हैं और उन होटल वालों की जरूरत व इवेंट के अनुसार उनका दोस्त नवनीत चोपड़ा उन्हें स्टाफ हायर करवा देता है। इवेंट के जो पैसे मिलते थे, उसका कुछ हिस्सा वह कमीशन के तौर पर उसे दे देता था। 11 दिसंबर को उसके दोस्त नवनीत ने एक इवेंट के लिए दिशा उर्फ दीक्षा नाम की युवती को सेक्टर-7 चंडीगढ़ स्थित सुल्तान रेस्टोरेंट में भेजा।

बताया कि लड़की दिल्ली से आई है और इसके आने-जाने के खर्च के तौर पर करीब 2500 रुपए देने पड़ेंगे। लड़की ने 12 दिसबंर को पैसे मांगे। दोस्त नवनीत ने उससे कहा कि वह किसी काम में बिजी है, इसलिए दिल्ली से आई लड़की को पैसे ट्रांसफर कर दे। जब सुशील ने लड़की से उसका अकाउंट नंबर मांगा तो उसने कहा कि वह ढकौली के होटल सन व्यू में ठहरी हुई है, पैसे वहीं आकर दे दे। शिकायत के अनुसार सुशील दोपहर करीब 2:30 बजे होटल पहुंचा।

सुशील के अनुसार लड़की ने कमरे में बुलाकर उससे कहा कि वह आगे भी उनके साथ काम करना चाहेगी। यह बात कहकर वह अश्लील हरकतें करने लगी। इसी बीच कमरे के बाथरूम से ही दो लड़के व एक लड़की मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए बाहर निकले। उन्होंने आते ही सुशील से मारपीट शुरू कर दी। बाद में इन लोगों ने सुशील का मोबाइल, कार की चाबी, एटीएम कार्ड और जेब में रखे 22 हजार रुपए निकाल लिए।

50 हजार का चेक भी ले गए

आरोपियों ने सुशील को धमकी दी कि दीक्षा से छेड़छाड़ के आरोप में उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाएंगे। कहा कि अगर बचना चाहता है तो एक लाख रुपए दे। सुशील डर गया और उसने अपने दोस्त नवनीत को बुलाया। आरोपियों का एक साथी उनके साथ गया। उन्होंने एक्सिस बैंक ढकौली के एटीएम से 15 हजार रुपए निकलवाकर उसे दे दिए। तीन-चार घंटे के टॉर्चर के बाद आरोपियाें ने उसे गाड़ी की चाबी दी। कहा कि 50 हजार और देने होंगे। सुशील के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें चेक दे दिया।

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