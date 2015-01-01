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दीपावली:धनतेरस पर लौटी मार्केट में रौनक

जीरकपुर3 घंटे पहले
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धनतेरस पर मार्केट में खूब खरीदारी की गई। कोरोना के बाद पहली बार इतनी भीड़ मार्केट में नजर आई। लोगों ने दिवाली को लेकर काफी खरीदारी की। घर की सजावट के सामान समेत ज्वेलरी, कपड़े, गिफ्ट आइटम्स खरीदने वालों की मार्केट में भीड़ रही।

लॉकडाउन के कारण निराशन दुकानदारों के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई है। दुकानदारों ने कहा कि उम्मीद है कि अब आगे नए साल तक मार्केट्स में खूब खरीदारी होगी।

कारोबार पटरी पर लौटने से न सिर्फ कारोबारी बल्कि कामकाजी लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। इधर, दुकानदारों ने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि खरीदारी करते समय भी सावधानी बरतें।

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