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परेशानी:नगर परिषद ऑफिस के बाहर हर रोज लग रहा जाम, दिक्कत

जीरकपुरएक घंटा पहले
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जीरकपुर नगर परिषद ऑफिस के बाहर हर रोज जाम लग रहा है। रोड के एक तरफ एक्सीडेंटल गाड़ियां खड़ी की गई हैं जिनकी वजह से रास्ता तंग रहता है। इस रोड का इस्तेमाल सब-तहसील, पुलिस स्टेशन, श्मशान घाट और गौशाला में आने-जाने के लिए भी होता है। ऐसे में इस रोड पर काफी ट्रैफिक रहता है। एमसी बिल्डिंग में ही सब-तहसील है।

इसके अलावा इस बिल्डिंग के बाहर रोड पर काफी संख्या में दुकानें हैं जिनमें फोटोस्टेट, रजिस्ट्री टाइप करने वाले, स्टांप वेंडर, नोटेरी और इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। इन दुकानों के पास एक गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है। यहां अपना काम करवाने के लिए आने वाले लोग सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। इस वजह से इस रोड पर चलने वाला ट्रैफिक प्रभावित होता है।

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