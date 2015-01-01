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कार्रवाई:किसानों ने रास्ता किया बंद, दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक जाम

जीरकपुरएक घंटा पहले
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  • चंडीगढ़-अंबाला हाईवे से लोकल बसें भी नहीं निकल सकी, यात्री परेशान

कृषि बिल के विरोध में किसानों ने वीरवार को जीरकपुर में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मैक्डोनाल्ड चौक जाम कर दिया। इस वजह से 4 घंटे तक हजारों लोग परेशान हुए। चक्का जाम होने से चंडीगढ़-अंबाला हाईवे पर लोकल ट्रांसर्पोटेशन की व्यवस्था करने वाली बसें बंद रहीं।

ऑटाे चालकों ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए मनमाने दाम पर लोगों को वैकल्पिक रास्ते से छोड़ा। किसानों, स्थानीय कांंग्रेसी और आकली नेताओं ने मैक्डोनाल्ड चौक पर दिल्ली की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को रोकने के लिए दोनों लेन पर ट्रैक्टर और गाड़ियां लगाकर रास्ता बंद कर दिया।

यहां तक कि टू-व्हीलर्स को भी नहीं आने दिया। पुलिस ने ट्रैफिक निकालने के लिए जो ट्रैफिक डायवर्शन की व्यवस्था की, वह बेहद खराब थी। लोग शहर की सड़कों पर मकड़जाल में फंसने जैसे हालात में रहे। खासकर कई बीमार लोगों को इसकी वजह से भारी दिक्कत हुई। किसानों ने केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंंंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की।

डेराबस्सी जाने के लिए न ऑटो मिला, न लोकल बस

रमा देवी ने बताया कि बेटे का इलाज कराने के लिए पंचकूला के सेक्टर 6 हॉस्पिटल में आई थी। दोपहर 12 बजे के बाद जब जीरकपुर पहुंची तो यहां से डेराबस्सी के लिए न तो आॅटो मिला और न ही कोई अन्य साधन। जीरकपुर से डेराबस्सी तक 2 बच्चों को लेकर धूप में पैदल जाना पड़ा।

ट्रैफिक डायवर्शन का कोई इंतजाम नहीं था
रामचंद्र यादव ने बताया हम दिल्ली से जीरकपुर आए। सिंगपुरा चौक पर बस से उतरे। यहां से बस को आगे जीरकपुर नहीं आने दिया गया। पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्शन के लिए कोई प्लान नहीं बनाया था। इसलिए हम 1 घंटे तक सिंगपुरा चौक पर खड़े रहे। पब्लिक के लिए परेशानी खड़ी कर इस तरह का विरोध नहीं करना चाहिए।

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