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लापरवाही:सड़क बनाने के लिए डाला गटका, कार्पेटिंग नहीं की

जीरकपुर5 घंटे पहले
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  • स्वामी एन्क्लेव और गुरजीवन विहार में सड़क न बनने के कारण लोग परेशान

स्वामी एन्क्लेव और गुरजीवन विहार में सड़क बनाने का काम जीरकपुर एमसी ने पिछले साल शुरू किया था। बारिश से पहले इसको बनाने की लोगों ने मांग की थी। बारिश में सड़क नहीं बनी। अगस्त के बाद जीरकपुर एमसी ने यहां गड्‌ढों में गटके भरे। कार्पेटिंग करने से पहले रोड पर कंक्रीट बिछाई। उसके बाद कार्पेटिंग का काम नहीं हुआ।

इस सड़क के पास कारोबार करने वाले परवीन चौधरी ने कहा कि एमसी के अफसरों को हमने कहा कि सड़क के गड्‌ढे लगातार बड़े हो रहे हैं। इनको भरने का काम क्या तब करोगे, जब गड्‌ढों की वजह से किसी की जान चली जाएगी। एक साल में इस सड़क पर कई लोग गिर गए।

कभी कीचड़ में तो कभी पत्थरों में गिरते हैं। रेजिडेंट्स ने कहा कि जीरकपुर एमसी का एक अफसर जो पीरमुछल्ला में रहता है, रोजाना इस सड़क से गुजरता है। इसके बाद भी सड़क की यह हालत है। अफसर को शर्म आनी चाहिए कि लोगों को बार-बार चोटें लगने के बाद भी सड़क को नहीं बनाया जा रहा है।

सड़क पर 6 इंच तक गहरे गड्‌ढे, लोग हो रहे परेशान...

इस सड़क पर कई गड्‌ढे 6 इंच तक गहरे हो गए हैं। जब यहां बारिश में पानी जमा होता है तो ये गड्‌ढे नजर नहीं आते और बहुत से टू-व्हीलर्स सवार इस सड़क पर गिरते हैं।

सड़क को बनाने के लिए सिविल वर्क के अफसरों को कह रखा है कि जल्द इस काम को पूरा करें। इस सड़क की जल्द कार्पेटिंग की जाएगी। संदीप तिवारी, ईओ, एमसी जीरकपुर

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