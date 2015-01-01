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नियमों का उल्लंघन:जीरकपुर में किसान सरेआम जला रहे पराली, सरकार ने पाबंदी लगा रखी है

जीरकपुर3 घंटे पहले
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राज्य सरकार द्वारा धान की पराली का आग लगाने पर पाबंदी है। इसके बावजूद किसान सरेआम पराली जला रहे हैं। यहां शहर के कई एरिया वीरवार को भी में रेजीडेंशल एरिया के नजदीक खेतों में में पराली में आग लगा दी। इससे कई अपार्टमेंटस के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई।

लोगों ने कहा कि धुंआ घरों के अंदर तक पहुंच रहा है। इससे दम घुट रहा है। पराली जलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लाेगों ने इसकी शिकायत पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी।

उन्होंने कहा कि जिस जगह पराली जलाई गई उसके चारों तरफ मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट्स हैं और धुआं लोगों के घरों में पहुंच रहा है। बच्चों को धुएं की वजह से अस्थमा की प्रॉब्ल्म हो सकती है। पहले से ही उत्तर भारत प्रदूषण के मामले में बेहद खतरनाक स्थिति में है।

इसके बावजूद प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इस समय पूरे शहर में लोगों को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है। राज्य सरकार की ओर से पराली जलाने पर पाबंदी है।

अब अगर किसी किसान ने पराली जलाई तो उनकी रेड एंट्री की जाएगी। नतीजा, वह किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसा पहली बार होगा कि जुर्माने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। पर इस बारे में कई किसानों को भी जानकारी नहीं है।

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