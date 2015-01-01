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वितरण:राशन कार्ड की जगह अब स्मार्ट कार्ड से मिलेगा गरीबों को राशन

जीरकपुरएक घंटा पहले
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शनिवार को यहां बलटाना के गुरुद्वारे में गरीब परिवारों को राशन देने के लिए सरकार की ओर से बनाए गए स्मार्ट कार्ड बांटे गए। इस मौके पर कांग्रेस के जिला प्रधान दीपिंदर सिंह ढिल्लों, हरजीत सिंह मिंटा, अनिल जैन व अन्य लोगों ने गरीब परिवारों को कार्ड बांटे। ढिल्लों ने कहा कि राशन देने के लिए सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है।

इसलिए अब पुराने राशन कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं। इस मौके पर उन्हांेने लोगों से यहां आने वाली परेशानियों के बारे में भी पूछा। लोगों अपनी बात रखी। ढिल्लों ने कहा कि पब्लिक की समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है।

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