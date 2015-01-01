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ट्रैफिक जाम:बलटाना में रेहड़ी-फड़ियों के कारण लगा लंबा जाम, दुकानदारों ने सड़क पर सजा रखा है सामान, लोग हो रहे परेशान

जीरकपुर4 घंटे पहले
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शहर में इन दिनों हर रोज ट्रैफिक जाम हो रहा है। बलटाना मार्केट में दुकानदारों के एन्क्रोचेमेंट और फल-सब्जी की रेहड़ियों के चलते जाम लग रहा है।

वीरवार शाम को भी यहां काफी देर तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। फेस्टिवल सीजन की वजह से यहां भीड़ भी ज्यादा थी। रेहड़ी-फड़ियों से बचते-बचाते गाड़ियां रेंग-रेंगकर चलती हैं। पैदल चलने के लिए सड़क के दोनों तरफ जगह न होने की वजह से लोग इन गाड़ियों के बीच से होकर अपनी जान लोखिम में डालकर चलते हैं।

शाम को 6 से 8 बजे तक यहां गाड़ियों के हॉर्न बजते रहते हैं और लोग इस रोड को पार करने के लिए जूझते रहते हैं। लोगों का कहना है कि यहां नगर परिषद एन्क्रोचमेंट हटाने का काम नहीं कर रही है। रेहड़ी-फड़ी वालों और एन्क्रोचमेंट करने वाले दुकानदारों के मन में एमसी का कोई डर नहीं है। इसी वजह से यहां सड़कों पर रेहड़ी-फड़ी वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

दिनभर गाड़ियों का शोर-शराबा तो रहता ही है, सुबह-शाम यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। सड़कों पर लोगों की भीड़ तो रहती ही है, खाने-पीने की चीजों के स्टॉल्स भी काफी संख्या में खुले हुए हैं।

बलटाना मेन मार्केट में भी एन्क्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। दुकानदारों ने अपना सामान दूर तक सड़कों पर सजा रखा है। ग्राहक इन दुकानों के पास रास्ते में ही खड़े होकर खरीदारी करने लगते हैं। ऐसे में रोड से ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो जाता है।

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