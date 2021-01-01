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परेशानी:जीरकपुर की डेवलपमेंट के लिए नगर परिषद को अपग्रेड कर कॉर्पोरेशन बनाने की जरूरत

जीरकपुर2 घंटे पहले
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बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगाें को परेशान होना पड़ता है। - Dainik Bhaskar
बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगाें को परेशान होना पड़ता है।
  • यहां आबादी पंचकूला नगर निगम के बराबर है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर नहीं हो रहा काम

जीरकपुर शहर की जनसंख्या और क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। जनसंख्या के मामले में पंचकूला के बराबर पहुंच चुका यह शहर अब कॉर्पोरेशन बनाने के सभी पैरामीटर को पूरा करता है। इसके बावजूद अभी भी यहां नगर परिषद ही है। 31 वार्डों में बांटे गए शहर में बुनियादी सुविधाओं के लिए पब्लिक को परेशान होना पड़ता है।

इसलिए अब पब्लिक चाहती है कि जीरकपुर को बेहतर डेवलपमेंट देने के लिए कॉर्पोरेशन बनाया जाए। पंजाब की नंबर एक म्युिनसिपल काउंसिल का दर्जा रखने वाली जीरकपुर नगर परिषद अब काॅपोर्रेशन बनने की राह पर है। ट्राइसिटी के साथ यह चाैथा शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जीरकपुर नगर परिषद का सालाना बजट भी पंजाब की कई काॅर्पोरेशन से ज्यादा पास किया जाता है। जनसंख्या का आंकड़ा हो या फिर आमदनी, कई मामलों में यह नगर परिषद पंजाब की कई नगर निगमों को पीछे छोड़ रही है। मोगा और कई अन्य नगर निगम जीरकपुर नगर परिषद से कम बजट पास करती हैं। लोकल बॉडीज के बड़े अफसर मानते हैं कि जीरकपुर अब बड़ा शहर बन गया है।

जीरकपुर की आबादी की रफ्तार का अंजादा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां की यह आबादी के हिसाब से पंचकूला के बराबर है। आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ जाएगी। इतनी तेजी से पंजाब का दूसरा कोई शहर आगे नहीं बढ़ा है।

इसलिए अब यहां तेजी से डेवलपमेंट वर्क पूरा करने के लिए पंजाब सरकार को यहां की नगर परिषद को अपग्रेड कर काॅर्पोरेशन बनाने की जरूरत है ताकि यहां आईएएस स्तर का अधिकारी शहर की ग्रोथ के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर दे सके।

10 सालों में शहर ने सरकार को दिया 1200 करोड़ से ज्यादा राजस्व: जीरकपुर नगर परिषद की आमदनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां पंजाब की कई नगर परिषदें और काॅर्पोरेशंस अपने ही कर्मचारियों की सैलरी तक जेनरेट करने में नाकाम रही हैं।

वहीं, जीरकपुर एमसी की साल दर साल कमाई करोड़ों में रही। साल 2007 से अगर हम इसका आंकड़ा देखें तो यहां 2007-08 में 17 करोड़ से 21 लाख से ज्यादा का राजस्व नक्शा फीस व अन्य स्रोतों से हासिल हुआ। इसी तरह हर साल करोड़ाें रुपए यहां डेवलपमेंट वर्क पर लगाने के लिए राज्य सरकार से पैसे की डिमांड तक नहीं करनी पड़ी।

साल 2008-09 में 15 करोड़ से ज्यादा, 2009-10 में 17 करोड़, 2010-11 में 25 करोड़, 2011-12 में 49 करोड़, 2012-13 मंे 51 करोड़, 2013-14 में 66 करोड़, 2014-15 में 49 करोड़, 2015-16 में 44 करोड़, 2016- 17 में 55 करोड़ व 2017-18 में 55 करोड़ की आमदनी जीरकपुर एमसी ने की।

फैसले नहीं ले पाते अधिकारी
नगर परिषद में इस समय ऐसे अधिकारी तैनात नहीं हैं, जो शहर के हित के लिए बड़ा फैसला ले सकें। डेवलपमेंट का काम पूरी तरह से रुका है। जो शहर यहां नजर आता है, उसमें यहां की नगर परिषद की ओर से कुछ नहीं किया गया। बुनियादी जरूरतों जैसे सीवरेज, सड़कें, पानी, पार्क और सफाई के लिए यहां प्रशासनिक अधिकारी की जरूरत है, जो कमिश्नर स्तर का हो। तभी इस शहर को और अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है।
जीरकपुर नगर परिषद की जनसंख्या और आमदन पंजाब की कई नगर निगमों से ज्यादा है। अब अगली स्टेज यहां नगर निगम बनाने की है। यह फैसला सरकार करेगी। -संदीप तिवारी, ईओ, एमसी जीरकपुर

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