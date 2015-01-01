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सख्ती:जीरकपुर में 8 लोगों को ही पटाखे बेचने की मंजूरी मिली

जीरकपुरएक घंटा पहले
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  • सेक्टर-76 स्थित डीसी ऑफिस में निकाला ड्रॉ

पटाखों की मंडी कुराली में इस बार सिर्फ 4 लोगों को ही रिटेल में आतिशबाजी बेचने का लाइसेंस जारी हुआ है। दिवाली और गुरुपर्व को लेकर जिले में पटाखों की बिक्री को लेकर सेक्टर-76 में स्थित जिला प्रबंधकीय परिसर में ड्रॉ निकाला गया। पूरे जिले में पटाखों की बिक्री के लिए 44 आरजी लाइसेंस जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ( डीएम) गिरीश दयालन ने बताया कि ड्रॉ आम जनता की उपस्थिति में निकाला गया।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश अनुसार वर्ष 2016 में जारी लाइसेंस की संख्या की तुलना में केवल 20 प्रतिशत अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। डीएम गिरीश दयालन ने बताया कि जिले में आतिशबाजी की बिक्री करने के लिए कुल 771 लोगों की तरफ से आवेदन किया गया था।

जिसमें से 44 लोगों को दिवाली और गुरुपर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए आरजी लाइसेंस जारी किए गए हैं। मोहाली से 470 लोगों ने आवेदन किया था। जिसमें से 14 को ही लाइसेंस दिए गए, इसी तरह बनूड़ से 27 लोगों के आवेदन में से 4, खरड़ में 20 आवेदन से 3, कुराली में 12 आवेदन से 4, नयागांव में 22 आवेदन से 1, डेराबस्सी में 167 आवेदन से 6, लालड़ू में 23 आवेदन से 4 और जीरकपुर में 30 आवेदन में से 8 लोगों को ही आतिशबाजी बेचने की परमिशन दी गई।

यहां लगेंगे स्टॉल...

  • मोहाली फेज-8 वाईपीएस चौक के पास।
  • फेज-11 सब्जी मंडी।
  • बनूड़ में शहीद उधम सिंह स्टेडियम।
  • नयागांव में रामलीला ग्राउंड और कम्युनिटी सेंटर।
  • कुराली में शहीद बेअंत सिंह स्टेडियम सिसवां रोड।
  • खरड़ ओल्ड मोरिंडा हॉस्पिटल रोड।
  • जीरकपुर में ओल्ड पुलिस चौकी।
  • लालड़ू मंडी।
  • डेराबस्सी गवर्नमेंट सीनियर सेकंडरी स्कूल।
  • सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगी बिक्री
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