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स्वच्छता अभियान:लोगों का आराेप, सफाई कर्मी कूड़ा उठाने के बजाए खुले में लगा रहे आग

जीरकपुर3 घंटे पहले
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शहर में सफाई व्यवस्था पहले ही खराब है, अब कूड़े को उठाकर डंपिंग स्टेशन तक पहुंचाने के बजाए सड़कों के किनारे जलाया जा रहा है। यहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि यह ढेर एमसी के सफाई कर्मी चुपके से जला रहे हैं यह धुआं लोगों के लिए खतरनाक बन रहा है।

शुक्रवार रात ढकौली में रेलवे फाटक के पास कूड़े के ढेर में आग लगा दी। इससे चारों ओर धुआं फैल गया। आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोगों के घरों तक धुंआ फैल गया। इसके अलावा यहां फाटक से गुजरने वाले लोगों को भी धुएं की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस कचरे में पॉलीथिन, थर्माकोल और प्लास्टिक की चीजें भी काफी मात्रा में होती हैं। इनके जलने से जहरीला धुआं आसपास के एरिया में फैल रहा है। चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर, रजिंदर सिंह का कहना है कि हमारे कर्मी ऐसा नहीं करते। इस समस्या का समाधान जल्द करेंगे।

सुबह की सैर अब स्वाथ्य के लिए गंभीर... सुबह सैर करने वाले लोगों के लिए भी यह धुआं खतरनाक है, यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर है। लोगों ने कहा कि अब यहां सैर करना भी मुश्किल हो रहा है। कई लोग सैर करना ही छोड़ चुके हैं।

एमसी के अधिकारी यदि समस्या का समाधान नहीं करते तो फिर आगे की रणनीति तय करनी होगी। सड़कों पर सफाई करने वाले रोजाना नहीं आते। लोगों का आरोप है कि एमसी के सफाई कर्मी मनमाने ढंग से ड्यूटी करते हैं। एमसी के अफसर भी उनकी मनमानी पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं।

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