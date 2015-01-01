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दिवाली का त्यौहार:दिवाली के लिए जीरकपुर में लोगों ने की खूब खरीदारी

जीरकपुरएक घंटा पहले
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दिवाली की खरीदारी के दौरान मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, क्योंकि अभी मास्क ही वैक्सीन है।

लेकिन कुछ लोग न तो मास्क पहन रहे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में दिवाली का त्यौहार कोरोना की वजह से फीका पड़ सकता है।

जीरकपुर में ऐसे कई लोग सड़कों पर नजर आए जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था।

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