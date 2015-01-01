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हादसा:बेटी के घर जा रहे बुजुर्ग को पीआरटीसी बस ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

जीरकपुर2 घंटे पहले
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हादसे के बाद मौके पर खड़ी पंजाब रोजवेज की बस व क्षतिग्रस्त स्कूटी।

जीरकपुर-पटियाला रोड पर नाभा साहिब गांव के नजदीक शिवा पेट्रोल पंप पर एक पीआरटीसी की बस ने एक्टिवा सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट सुबह करीब 7 बजे हुआ था। टक्कर के बाद 65 साल के जसमेर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने डेड बॉडी कब्जे में ली और एंबुलेंस से डेराबस्सी के सिविल हॉस्पिटल में रखवा दिया गया।

जीरकपुर पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मृतक जसमेर सिंह के बेटे हरविंदर सिंह ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उसके पिता जसमेर सिंह सुबह करीब 7 बजे अपने एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर गांव लोहगढ़ में अपनी बेटी के घर जा रहे थे। इसी दौरान पटियाला की ओर से आ रही पीआरटीसी की बस के ड्राइवर ने उनको टक्कर मार दी।

हादसे में उनके पिता के सिर में गंभीर चोटें लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच कर रहे जीरकपुर थाने के एएसआई भुपिंदर सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे हरविंदर सिंह के बयानों के आधार पर पीआरटीसी के अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

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