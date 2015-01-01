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दिवाली पर खरीदारी:दुकानदारों ने पार्किंग के लिए अलग से जगह बनाई

जीरकपुरएक घंटा पहले
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जीरकपुर के वीआईपी रोड पर रहने वाले रेजिडेंट्स को यहां की मार्केट के दुकानदारों ने बड़ी राहत दी है। हाई स्ट्रीट मार्केट के दुकानदारों ने पार्किंग के लिए मार्केट की बैक साइड में पार्किंग की जगह बनाई है।

इससे दिवाली पर खरीदारी करने वाले लोगों को अपनी गाड़ियां सुरक्षित पार्क करने के साथ-साथ
आराम से शॉपिंग करने का भी समय मिल रहा है।
यह सब दुकानदारों की अच्छी व्यवस्था से हो पाया है। दुकानदारों ने मेन पार्किंग में सही तरीके से स्टॉल लगाने के साथ-साथ पार्किंग के लिए भी यहां पर सिक्याेरिटी गार्ड रखे हैं।

सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग को व्यवस्थित करने के साथ-साथ सड़क पर रॉन्ग पार्किंग में खड़ी होने वाली गाड़ियों को भी रोक रहे हैं। वीरवार को यहां दोपहर बाद लोगों ने शॉपिंग की और जाम से भी परेशानी नहीं हुई।

यहां के दुकानदार पवन जैन ने कहा कि पार्किंग के लिए व्यवस्था करने के साथ-साथ हमारे गार्ड यहां किसी भी गाड़ी को गलत तरीके से सड़क या पार्किंग में खड़ी नहीं होने दे रहे हैं। इससे काफी फायदा हुआ है। पिछले कुछ समय से पुलिस प्रशासन की मदद से एन्क्रोचमेंट हटाने के बाद यहां पर पार्किंग को लेकर भी प्लानिंग की गई। इससे पब्लिक और दुकानदार, दोनोें को फायदा हुआ है।

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