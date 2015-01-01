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परिवहन परेशानी:सिंघपुरा व मैक-डी चौक पर ट्रैफिक लाइट्स खराब हाेने से जीरकपुर में 1 घंटे तक हाईवे जाम

जीरकपुरएक घंटा पहले
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  • एमसी के एमई बोले-लाइट्स का काम नेशनल हाईवे के पास होता है, हमारे पास अभी तक शिकायत नहीं आई

चंडीगढ़-अंबाला हाईवे पर जीरकपुर में शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे रूक-रूक कर लगने वाले जाम से लोगों को जूझना पड़ा। खासकर मैक-डी चौक और सिंघपुरा चौक के बीच गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रही। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वीकेंड पर शॉपिंग करने वालों की वजह से फेस्टिवल सीजन में यह हालात हो जाते हैं।

चौराहों पर पुलिस को तैनात कर ट्रैफिक को निकाला गया। इन दोनों चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, इसलिए यहां मैनुअल ट्रैफिक चलाया जा रहा है। ट्रैफिक जाम होने की वजह यह भी है कि पीआर-7 से डेराबस्सी की तरफ ट्रैफिक को जोड़ने के लिए अब तक जिस सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी रिपेयर की जा रही है।

रिपेयर का काम खत्म होने पर मैक-डी चौक पर ट्रैफिक ठीक चलेगा। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ओमवीर ने कहा कि ट्रैफिक रुका नहीं, लेकिन धीरे-धीरे आगे निकाला गया। एमई मुकेश राय ने कहा कि हमारे पास ट्रैफिक लाइट को लेकर कोई शिकायत नहीं, वैसे यह काम हमारे पास नहीं है। इसे नेशनल हाईवे ही देखती है।

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