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समस्या:रात 8 बजे ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी खत्म होते ही शहर में लग जाता है जाम

जीरकपुर2 घंटे पहले
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लोगों की मांग: रात को चौराहों पर पुलिसकर्मी मौजूद हों अौर ट्रैफिक लाइट्स भी बंद नहीं होनी चाहिए। - Dainik Bhaskar
लोगों की मांग: रात को चौराहों पर पुलिसकर्मी मौजूद हों अौर ट्रैफिक लाइट्स भी बंद नहीं होनी चाहिए।

जीरकपुर की सड़कों पर रात 8 बजे के बाद ट्रैफिक अनकंट्रोल हो जाता है। रात 8 बजे के बाद ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी खत्म हो जाती है। इसके बाद यहां कई चौराहों पर ट्रैफिक मुश्किल से निकल पाता है। पुलिस के जाने के बाद ट्रैफिक लाइट्स अगर बंद हो जाएं तो ऐसे में यहां और भी मुश्किल हो जाती है।

रात 8 बजे तक ही ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर तैनात रहती है। लेकिन जैसे ही यहां से पुलिसकर्मी ड्यूटी खत्म कर घर के लिए निकलते हैं, वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं। दूसरों की परवाह किए बिना लोग पहले निकलने के चक्कर में ट्रैफिक को बुरी तरह फंसा देते हैं। रात 8 बजे के बाद पटियाला और पंचकूला के चौराहे पर ट्रैफिक का ऐसा ही हाल होता है।

शहर में कई ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही हैं। यहां दिन के समय तो ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर तैनात रहती है, जिसके चलते ट्रैफिक ज्यादा नहीं उलझता। लेकिन रात के समय पुलिस की गैर-मौजूदगी में लोगों की जान पर खतरा बना रहता है।

रात के समय यहां ट्रैफिक के हालात इतने खराब रहते हैं कि लोगों को एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। शहर के इस हिस्से से निकलना लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है। कई बार रात 9 से 10 बजे के बीच यहां ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन जाते हैं।

पटियाला चौक पर रात को जब ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है। साथ ही यहां ट्रैफिक लाइट्स बंद हों तो चारों ओर से ट्रैफिक आमने-सामने आ जाता है। काफी दूर तक गाड़ियों की लाइन लग जाती है। लोगांे की मांग है कि रात के समय जीरकपुर में इन दो चौराहों पर जीरकपुर थाने की पुलिस की जीप तैनात रहनी चािहए। इनमें करीब तीन पुलिसकर्मी भी मौजूद होने चाहिए।

इसके अलावा इन दोनों चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट्स भी बंद नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स के लिए यहां पावर बैकअप का भी इंतजाम होना चाहिए। यहां जाम लगने का एक बड़ा कारण सड़क पर अवैध पार्किंग और एन्क्रोचमेंट है। इसे भी दूर किया जाना चाहिए।

रात को यहां आकर पुलिस को ट्रैफिक की क्या हालत होती है यह देखनी चाहिए। ट्रैफिक जाम का बड़ा कारण यह है कि लोगों में रात को पुलिस का डर नहीं होता है। थाने की पुलिस को यहां चौराहों पर तो तैनात रहना ही चाहिए।- सुरजीत सिंह, स्थानीय निवासी

जीरकपुर में शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ट्रैफिक ज्यादा रहता है। यहां तीन जगहों से ट्रैफिक आता है। यहां फ्लाईओवर से वही ट्रैफिक गुजरता है जो अंबाला से सीधे चंडीगढ़ जा रहा है। जाे अंबाला से पंचकूला जाता है उसे भी नीचे सर्विस रोड से ही होकर गुजरना होता है।

पटियाला से पंचकूला या चंडीगढ़ के लिए भी नीचे सर्विस रोड से ही गुजरना होता है। ती जगहों के ट्रैफिक के बीच अगर कोई बड़ा ट्रक आकर फंस जाए तो यहां निकलना मुश्किल हो जाता है इसलिए यहां रात 10 बजे तक हेवी व्हीकल्स को आने में रोक होनी चाहिए। - राजेश, निवासी

रात को ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है पर सभी ट्रैफिक सिग्नल चालू रहते है। पुलिस भी चौराहों पर होती है।- ओमबीर सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जीरकपुर

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