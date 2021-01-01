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परेशानी:जीरकपुर में कई चौराहों पर ट्रैफिक लाइट बंद, लगा जाम

जीरकपुर6 घंटे पहले
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रविवार शाम को जीरकपुर में जाम लगा, जिसका असर रात 8 बजे तक रहा। मिनटों का सफर आधे घंटे में तय हुआ। - Dainik Bhaskar
रविवार शाम को जीरकपुर में जाम लगा, जिसका असर रात 8 बजे तक रहा। मिनटों का सफर आधे घंटे में तय हुआ।
  • के एरिया चौक, पटियाला चौक पर ज्यादा दिक्कत रही, लोग हुए परेशान

जीरकपुर में रविवार को पूरे दिन ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित रहा। एक ओर यहां के-एरिया चौक पर किसान आंदोलन को लेकर लोगों ने तख्तियां पकड़कर कृषि कानूनों का विरोध किया, वहीं चौक पर ट्रैफिक भी जाम हो गया। रविवार को पटियाला चौक पर भी बुरी तरह ट्रैफिक जाम रहा। चारों सड़कें आधा किलोमीटर तक ट्रैफिक से भरी रही।

यहां ट्रैफिक लाइट्स न होने और पुलिस के कर्मचारियों की कमी की वजह से ट्रैफिक को निकालने में रुकावट हुई। पटियाला चौक से लेकर अंबाला की ओर से आने वाले ट्रैफिक की लंबी लाइन लगी। यहां आधा घंटा लोगों को निकलने में लग गया।

इसी तरह पंचकूला से जीरकपुर की ओर जाने वाले लोग ओल्ड कालका रोड पर फंस गए। इसके साथ ही पटियाला की तरफ से जीरकपुर आने वाले ट्रैफिक में भी रुकावट हुई। पटियाला चौक और पंचकूला चौक के बीच भी गाड़ियां फंसी रही।

ट्रैफिक सिग्नल नहीं कर रहे हैं काम...
जीरकपुर में पटियाला चौक, के-एरिया चौक पर कई बार ट्रैफिक लाइट बंद हो गई। इसके बाद ट्रैफिक कर्मचारियों ने यहां ट्रैफिक को निकाला। ट्रैफिक लाइट्स का हाल इतना खराब है कि दिन में कई बार बंद हो जाती हैं और कई बार खुद ही चालू भी हो जाती हैं। पुलिस का कहना है कि बिजली सप्लाई बंद होने की वजह से भी यह हाल हो रहा है।

जीरकपुर में लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर ट्रैफिक जाम नहीं हुआ लेकिन कुछ चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स के कारण दिक्कत रही। हमारे मुलाजिमों ने मैनुअली ट्रैफिक कंट्रोल किया।
ओमबीर सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर

चंडीगढ़-अंबाला और पंचकूला हाईवे पर शाम को भी रही बुरी हालत...
जीरकपुर में शाम के समय भी ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित रहा। शाम से लेकर रात तक यहां लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। के-एरिया चौक पर इस समय सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। इससे ढकौली की तरफ का ट्रैफिक रुका रहा। बलटाना से जीरकपुर की ओर निकलने में भी लोगों को वाया बलटाना पुलिस चौकी रोड होकर जाना पड़ा। इस चौक पर रात को ट्रैफिक जाम हो गया।

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