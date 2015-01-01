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परेशानी:राम विहार में पानी की समस्या अब दूर होगी

जीरकपुरएक घंटा पहले
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दीपिंदर सिंह ढिल्लों ने यहां राम विहार के लोगों की पानी की समस्या दूर करने के लिए नए ट्यूबवेल को शुरू किया। यहां पुराने ट्यूबवेल से कम पानी मिल रहा था। लोगों को पर्याप्त पानी देने के लिए ट्यूबवेल शुरू किया गया। ढिल्लों ने कहा कि इस ट्यूबवेल का पानी सैनी विहार फेज-4 के घरांे में भी जाएगा।

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