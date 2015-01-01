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ठगी:15 लाख रु. का धान खरीदकर कोचिया लापता

बालोद3 घंटे पहले
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  • थाने पहुंचे किसान बोले- 14 किसानों से ठगी हुई, इधर परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई

गुरुवार को सुबह 10 बजे जगतरा के किसान बालोद थाना पहुंचे। जहां जगतरा के धान व्यापारी अनिल कुमार लड्ढा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने आवेदन दिया। किसान राणु यादव ने बताया कि हम एक ही मोहल्ले से 14 किसान हैं। सभी ने 15 लाख रुपए के धान अनिल लड्ढा को बेचे हैं। उसकी पर्ची भी रखी हुई है। अब हमें पैसे की जरूरत है तो व्यापारी फरार हो गया। देवसिंग बघेल ने बताया कि जगतरा के अलावा धान व्यापारी अनिल के पास आसपास के 10 गांवों के किसान धान बेचते हैं। मैं 84 क्विंटल धान बेचा हूं, देवसिंग बघेल ने 43 क्विंटल, हुबलाल यादव 67 क्विंटल, कृष्ण कुमार यादव 50 क्विंटल, अली राम पटेल 25 क्विंटल, गिरवर धनकर 28 क्विंटल, दुखुराम बघेल 35 क्विंटल, धनराज निषाद 6 क्विंटल, राणु यादव 53 क्विंटल, रोहित बघेल 8 क्विंटल, भानु राम पटेल 130 क्विंटल, आशा राम पटेल 177 क्विंटल, धुरेश कुमार 70 क्विंटल, पंच राम पाड़े 6 क्विंटल धान अनिल को बेचे हैं। 8 दिसंबर को अनिल के परिजन ने बालोद थाना में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया। टीआई जीएस ठाकुर ने बताया कि किसान भी आए थे और परिवार वाले भी। व्यापारी की तलाश की जा रही है। जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। जिसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। जगतरा के किसान कोमल सिंह ने बताया कि प्रति क्विंटल दो हजार के भाव से 84 क्विंटल धान अनिल को बेचा है।

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