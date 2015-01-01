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कार्रवाई:पाररास की 15 वर्षीय छात्रा 5 दिन से लापता, अपहरण का मामला दर्ज

बालोदएक घंटा पहले
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शहर के पाररास की 15 वर्षीय कक्षा 9 वीं की छात्रा 5 दिन से लापता है। मां की रिपोर्ट पर बालोद थाने में धारा 363 (अपहरण) का केस दर्ज किया गया है। एसआई यामन देवांगन ने बताया कि अपराध दर्ज करने के बाद नाबालिग की तलाश कर रहे हैं। मां के रिपोर्ट अनुसार छोटी बेटी कक्षा 9वी तक पढ़ी है। जो 15 नवंबर को दोपहर 12.30 बजे घर से गौरी-गौरा देखने जा रही हूं कहकर निकली है। शाम तक घर नहीं आने पर आसपास एवं रिश्तेदारों के यहां पतासाजी कर लिए है लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिली। मेरी बेटी नाबालिग है, मुझे शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है।

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