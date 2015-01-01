पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

फीडबैक रिपोर्ट जारी:धनोरा के कोविड सेंटर में इलाज और व्यवस्था से 18.64 फीसदी मरीज असंतुष्ट, मिला 35वां रैंक

बालाेदएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • पाकुरभाट व दल्ली भी टॉप 10 से बाहर, प्रदेश में खलारी सेंटर को पहला स्थान

कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक ली जा रही है। इसी आधार पर चार श्रेणी में सेंटरों को प्रतिशत व रैंक देकर मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि जहां स्थिति खराब है, वहां प्रबंधन व्यवस्था सुधार सकें। जहां स्थिति बेहतर है, वहां और सुधार हो सके, सुविधाओं में गिरावट न आए। इलाज व स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं के आधार पर पूरे प्रदेश में 71 कोविड आइसोलेशन सेंटरों की सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी की है। जिन्हें एक से लेकर 52 वां रैंक दिया गया है। जिसमें गुरुर ब्लॉक के धनोरा में संचालित सेंटर को 35वां रैंक मिला है। यहां इलाज व व्यवस्था से 18.64% मरीज असंतुष्ट है। पिछले माह बालोद के कोविड अस्पताल को 20वां स्थान मिला था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 25 से 31 अक्टूबर तक मिली जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है।

जानिए, जिले के 5 कोविड सेंटरों में क्या स्थिति
गुंडरदेही ब्लॉक के खलारी कोविड आइसोलेशन सेंटर को प्रदेशभर में पहला स्थान मिला है। जारी रिपोर्ट अनुसार यहां की व्यवस्था से 100 प्रतिशत मरीज संतुष्ट हैं। इसी तरह आईटीआई बटेरा डौंडीलोहारा को 9वां रैंक मिला है। यहां की व्यवस्था से 93.57 प्रतिशत मरीज संतुष्ट हैं। 91.36 प्रतिशत मरीजों की संतुष्ट फीडबैक के आधार पर पाकुरभाट के लाइवलीहुड कॉलेज को 12वां और 91.14 प्रतिशत दल्लीराजहरा डौंडी को 13वां रैंक मिला है। आईटीआई धनोरा गुरुर को 35 वां रैंक मिला है। यहां की व्यवस्था से 81.64 प्रतिशत मरीज संतुष्ट हैं।

104 हेल्पलाइन नंबर के जरिए फीडबैक सर्वे
प्रश्नावली के आधार पर रैंकिंग तय की गई है। 104 हेल्पलाइन नंबर के जरिए टेलिफोनिक फीडबैक सर्वे में कोरोना से बचाव एवं इलाज के संबंध में जिले के कोविड अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा एवं रोजाना मिलने वाली सुविधाओं को शामिल किया गया है। भोजन एवं पेयजल आपूर्ति, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सैनिटाइजेशन का कार्य शामिल हैं।

नाश्ते व खाने को लेकर रोजाना ले रहे फीडबैक
अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों से रोजाना फीडबैक लिया जा रहा है। मरीजों को दिए जाने वाले नाश्ते और खाने के संबंध में भी जानकारी ले रहे हैं। शासन ने कोरोना के संक्रमण को रोकने और संक्रमितों के इलाज की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए हैं। कोरोना से जुड़ी हर छोटी-बड़ी शिकायत और सुविधाओं की मॉनिटरिंग कर व्यवस्था सुधारना प्रमुख उद्देश्य है।

यह मापदंड तय- ताकि सुधरे व्यवस्था और मिले सुविधा

  • 85 से ज्यादा प्रतिशत- सुखद यानी अच्छा परफार्मेंस
  • 70 से 85 प्रतिशत- मध्यम यानी संतोषजनक परफार्मेंस
  • 55 से 70 प्रतिशत- सुधार की गुंजाइश, ध्यान देने की जरूरत
  • 55 से कम प्रतिशत- घटिया परफार्मेंस
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें