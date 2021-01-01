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एनएच 930 पर दो सड़क हादसे:तेज रफ्तार 2 बाइक भिड़ी, अपनी सगाई के लिए बस बुक करने जा रहे युवक की मौत

बालाेदएक घंटा पहले
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बालोद. हेलमेट लगाती तो बच जाती युवक की जान क्योंकि सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई। - Dainik Bhaskar
बालोद. हेलमेट लगाती तो बच जाती युवक की जान क्योंकि सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई।
  • 6 लोग घायल, एक युवक का पैर काटकर डॉक्टरों ने बचाई जान
  • ग्राम खलारी में 5 को होनी थी सगाई, एक युवक रायपुर रेफर

नेशनल हाइवे 930 पर दो सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए। जिस युवक की सगाई गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम खलारी में 5 फरवरी को तय हुई थी। वह बस बुकिंग करने के लिए भाई के साथ बाइक में गुरूर जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक से टकरा गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया।

वहीं 3 युवक घायल हो गए है। दूसरी घटना में घायल युवक के पैर को काटकर रायपुर के डॉक्टरों ने जान बचाई, अगर ऐसा नहीं करते तो स्थिति और बिगड़ जाती। रविवार को दोपहर 12.45 बजे गुरुर अंग्रेजी शराब दुकान व खैरवाही मोड़ के बीच तेज रफ्तार दो बाइक में टक्कर हो गई। जिससे ग्राम बरपारा निवासी सनत साहू (25) की मौत मौके पर हो गई।

वहीं तीन युवकों को संजीवनी 108 वाहन के माध्यम से गुरूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। ईएमटी अरुण साहू व पायलट भावेश साहू ने बताया कि सनत व जनक साहू (22) दोनों भाई एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर टेंगना बरपारा से गुरूर जा रहे थे।

वहीं दिनेश्वर (25) व धनेश्वर (24) निवासी धोबनपुरी दोनों एक बाइक पर सवार होकर गुरूर से अपने गांव जा रहे थे। खैरवाही मोड़ में दोनों बाइक की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई। जनक साहू के सिर पर चोट आई है। वहीं दिनेश्वर के आंख व गाल में गंभीर चोटें आई है। घायलों को जिला अस्पताल धमतरी रेफर किया गया। यहां से एक को रायपुर रेफर किया गया।

8 दिन पहले ही रिश्ता तय हुआ था: सरपंच

टेंगना बरपारा के सरपंच पवरसिंह यादव ने बताया कि सनत की सगाई 5 फरवरी को तय हो गई थी। इसी सिलसिले में बस बुकिंग करने के लिए भाई के साथ गुरूर जा रहा था और यह दर्दनाक हादसा हो गया। बस वालों को मोबाइल से कॉल किया था, जिसके बाद एडवांस देने के लिए जा रहा था। 8 दिन पहले ही रिश्ता तय हुआ था।

हेलमेट लगाते तो बच जाती जान

यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम चल रहा है। गुरुर टीआई अरूण नेताम, एएसआई धनेश्वर साहू ने बताया कि दोनों बाइक के आपस में टकराने से ही यह हादसा हुआ है। अगर बाइक चला रहा युवक हेलमेट लगाया होता तो उसकी जान बच जाती, क्योंकि सिर में ही गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई है। इस साल गुरूर ब्लाॅक में यह सबसे बड़ी घटना है।

इधर ट्रक से टकराने से पति-पत्नी व बेटा घायल

नेशनल हाइवे 930 पर ही करकाभाट मेन रोड के पास ट्रक से टकराने से सरबदा के तीन लोग घायल हो गए। श्रवण कुमार साहू ने बताया कि शनिवार को मंझला भाई भीखम साहू अपनी पत्नी सावित्री बाई साहू एवं बेेटे तोयश के साथ बाइक में सरबदा से अरौद सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

करकाभाट बस्ती जाने के मार्ग से कुछ दूर आगे मेन रोड के पास पहुंचे थे। तभी सामने से आ रही अज्ञात वाहन गुजरने के कारण जगह नहीं मिला तथा रोड पर ट्रक खड़ा था। जिस कारण रोड में जगह नहीं मिलने के कारण मेरा भाई बाइक सहित ट्रक के पीछे जाकर टकराकर गिर गया। जिससे पैर और सिर में चोटें आई है। सावित्री बाई के पैर एवं कान में चोटें आई है।

राहगीरों की मदद से दोनों को जिला शासकीय अस्पताल बालोद लाया गया। जहां से डाॅक्टरों ने केस को रेफर किया। राजनांदगांव, धमतरी फिर अंत में रायपुर के अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराए। इस दौरान भीखम के एक पैर में गंभीर चोंट ठीक नहीं होने के कारण डाॅक्टर द्वारा पैर को काट कर अलग किया गया है।

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